رئيس وزراء السودان يؤكد استعداد الحكومة لتيسير عمل بعثة يونيتامس

أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد لله حمدوك، تطلع بلاده لتعزيز التنسيق والتعاون مع الأمم المتحدة في الفترة المقبلة في كافة المجالات، واستعداد الحكومة لتيسير عمل بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة في الانتقال بالسودان (يونيتامس).

وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان مساء اليوم الأربعاء، أن حمدوك التقى بارفيت أونانقا أنيانق المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للقرن الأفريقي، الذي يزور السودان حالياً.

وشدد رئيس وزراء السودان على همية البناء على الإيجابيات التي حدثت في فترة عمل بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة المشتركة في دارفور "يوناميد".

وبحث اللقاء دعم وإنجاح عملية الانتقال الديمقراطي، وأهمية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بما يُساعد في تطبيق اتفاقيات السلام بالسودان.