 رئيس وزراء السودان يؤكد استعداد الحكومة لتيسير عمل بعثة يونيتامس - بوابة الشروق
الأربعاء 14 أكتوبر 2020 10:02 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
النتـائـج تصويت

رئيس وزراء السودان يؤكد استعداد الحكومة لتيسير عمل بعثة يونيتامس

الخرطوم - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 9:54 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 9:54 م

أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد لله حمدوك، تطلع بلاده لتعزيز التنسيق والتعاون مع الأمم المتحدة في الفترة المقبلة في كافة المجالات، واستعداد الحكومة لتيسير عمل بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة في الانتقال بالسودان (يونيتامس).
وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان مساء اليوم الأربعاء، أن حمدوك التقى بارفيت أونانقا أنيانق المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للقرن الأفريقي، الذي يزور السودان حالياً.
وشدد رئيس وزراء السودان على همية البناء على الإيجابيات التي حدثت في فترة عمل بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة المشتركة في دارفور "يوناميد".
وبحث اللقاء دعم وإنجاح عملية الانتقال الديمقراطي، وأهمية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بما يُساعد في تطبيق اتفاقيات السلام بالسودان.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك