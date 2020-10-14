موسيماني يضع خطة الأهلي أمام الوداد

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حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، على عقد جلسة مع الجهاز المعاون له؛ من أجل وضع خطة الاستعداد لمواجهة فريق الوداد المغربي في الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وناقش موسيماني مع معاونيه العديد من الجوانب الفنية والخططية من واقع مشاهدة المباريات التي خاضها الفريق المنافس خلال الفترة الماضية.

ويسعى الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين بالشكل المناسب لمباراة الذهاب التي تجمع الفريقين مساء السبت المقبل بمدينة كازبلانكا.

ووصلت بعثة الأهلي إلى المغرب مساء أمس الثلاثاء؛ استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي المقرر لها السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن الأهلي يلتقي الوداد المغربي السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وضمت قائمة الأهلي إلى المغرب كلاً من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ومحمود وحيد وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هاني، وأحمد فتحي وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي وصالح جمعة، وحسين الشحات وأحمد الشيخ ووليد سليمان ومحمود كهربا ومروان محسن وأليو بادجي.

وينضم اليوم التونسي علي معلول والأنجولي جيرالدو إلى بعثة الفريق في المغرب بعد انتهاء مشاركتهما مع منتخبي بلادهما.