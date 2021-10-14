 الأردن يحبط محاولة تسلل وتهريب مواد مخدرة من سوريا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأردن يحبط محاولة تسلل وتهريب مواد مخدرة من سوريا

أ ش أ
نشر في: الخميس 14 أكتوبر 2021 - 4:32 م | آخر تحديث: الخميس 14 أكتوبر 2021 - 4:32 م

أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية بالأردن، اليوم الخميس، محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة، قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الأردنية - إنه جرى تطبيق قواعد الاشتباك؛ ما أدى إلى إصابة أحد المهربين وفرار الآخرين داخل العمق السوري، وبعد تفتيش المنطقة تم العثور على كميات كبيرة من المواد المخدرة.

وأكد المصدرأن القوات المسلحة الأردنية ستتعامل - بكل قوة وحزم - مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود، ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

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