أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن تدريب العاملين على أساسيات التسجيل الطبي والتسجيل الطبي الإلكتروني بمنشآت هيئة الرعاية الصحية في بورسعيد والأقصر والإسماعيلية، وذلك في إطار الخطة المتكاملة لتقييم ورفع كفاءة التسجيل الطبي بالمنشآت الصحية للهيئة في محافظات التأمين الصحي الشامل، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وأوضحت هيئة الرعاية الصحية، أنه تم تدريب العاملين من الفرق الطبية ومسئولي الجودة والسجلات الطبية والمديرين الطبيين بمنشآت هيئة الرعاية الصحية في المحافظات الثلاث على نظام السجلات الطبية وأهميتها، مكونات الملف الطبي والنماذج المستخدمة به والمعايير الخاصة باستخدامها، التسجيل الطبي للدخول والخروج والإحالة للمريض والبيانات والمعلومات الخاصة بذلك، معايير الاعتماد الخاصة بالسجلات الطبية طبقًا لمعايير GAHAR2021، سياسات وإجراءات الاحتفاظ بالسجلات الطبية وسرية البيانات والمعلومات، التوصيف الوظيفي والهيكل التنظيمي لقسم السجلات الطبية، التكويد الطبي للتشخيصات والتدخلات الطبية باستخدام أنظمة التكويد العالمية المستخدمة بنظام معلومات المنشآت الصحية وشرح معايير استخدام الملف الطبي الإلكتروني.

وأضاف الدكتور مجدي بكر، مستشار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية للشئون الفنية، أنه تم التدريب باستخدام أحدث الطرق والوسائل التدريبية، إضافة إلى عقد ورش عمل وفتح مجال النقاش وتبادل الخبرات بين المشاركين على عمليات التسجيل الطبي ونقل ملاحظاتهم وخبراتهم في العمل لكيفية حل المعوقات أو التغلب عليها، وذلك بهدف تطوير وتدريب العنصر البشري كونه المورد الأثمن لدى الهيئة على التسجيل الطبي السليم وحجر الأساس في إدارة الحالة الصحية للمرضى وتوفير أفضل خدمات ورعاية صحية لهم.

وتابع: أنه شملت فعاليات التدريب زيارات ميدانية على رأس العمل بالمنشآت الصحية للهيئة في المحافظات سالفة الذكر، للوقوف على أداء نظام التسجيل الطبي الإلكتروني والتحديات التي تواجه المستخدمين، لتفقد نظام وأداء عمل السجلات الطبية من أرض الواقع وتقييم الوضع الحالي للسجلات، وكذلك سماع تعليقات وملاحظات ومقترحات الأطقم الطبية حول السجلات الطبية الورقية والإلكترونية المطبقة لتحديد نقاط القوة وفرص التحسين المستقبلية للوصول بالسجلات الطبية لمطابقة معايير الجودة المحلية والعالمية.

واستكمل، أنه ضم البرنامج التدريبي فريق من الخبراء المتخصصين في عمليات التسجيل الطبي، وأعضاء من لجنة السجلات الطبية المركزية برئاسة الهيئة العامة للرعاية الصحية، وهم د. مجدي بكر، مستشار رئيس مجلس إدارة الهيئة للشئون الفنية، د. سحر عزالعرب، استشاري التسجيل الطبي بمنظمة الصحة العالمية، د. جاسر جاد الكريم، مسئول النظم الصحية بمنظمة الصحة العالمية، د. رحاب قنصوة، عضو المكتب الفني لرئيس مجلس إدارة الهيئة، د. ريهام فتحي، عضو المكتب الفني للمدير التنفيذي الهيئة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أهمية تدريب العاملين بمنشآت هيئة الرعاية الصحية على أساسيات التسجيل الطبي السليم باعتباره أحد معايير الجودة الطبية، والذي يسهم في إدارة الحالة الصحية للمرضى وضمان سلامة المريض وعلاجه على النحو الأمثل، كما يساعد على عمليات الترميز الطبي وتحسين نظم الرقمنة في التدخلات الصحية، ودعم اتخاذ القرارات نحو التغطية الصحية الشاملة من خلال تحليل قاعدة بيانات المرضى، والتنبؤ المستقبلي للأمراض ورسم خريطة توزيع الخدمات الصحية وفق الاحتياجات الطبية للمواطنين في كافة أرجاء مصر، تماشيًا مع توجهات الدولة الاستراتيجية نحو التحول الرقمي للخدمات، وأهمها حزمة الخدمات الصحية بالتأمين الصحي الشامل ومطابقاتها المعايير القياسية العالمية.

ولفت الدكتور أحمد السبكي إلى أن هذا البرنامج التدريبي المكثف على التسجيل الطبي، هو لبنة أساسية في برنامج كبير تتبناه الهيئة العامة للرعاية الصحية للتدريب والتعليم والتطوير المهني المستمر للعاملين أثمن مورد لدى الهيئة، يضمن استثماره ورفع كفاءته وتنمية مهاراته وقدراته تحقيق أعلى نتائج الجودة في الرعاية الصحية للمتعاملين.