أحزاب المعارضة في هندوراس تشكل تحالفا لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة

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انضمت أحزاب المعارضة في هندوراس إلى تحالف ضد الحزب الحاكم للرئيس خوان أورلاندو هيرنانديز لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 28 نوفمبر المقبل.

وفي تحول في السياسة ، سيدفع تحالف المعارضة بالمرشحة اليسارية شيومارا كاسترو زوجة الرئيس السابق مانويل زيلايا ( 2006 - 2009 ) إلى حلبة السباق الرئاسي ، وفقا لما أعلنه حزبا ليبري اليساري وسلفادور الليبرالي(بي أس أتش) يوم الأربعاء .

ولن يخوض هيرنانديز الانتخابات المقبلة مرة أخرى . ويترشح رئيس بلدية العاصمة تيجوسيجالبا نصري أسفورا عن الحزب الوطني الحاكم.

وتراجع مقدم البرامج التلفزيونية سلفادور نصر الله أمام كاسترو كمرشح بارز لتحالف المعارضة ويسعى الآن للفوز بمنصب نائب الرئيس بدلا من ذلك .

وأكد نصر الله: "يشرفني أن يكون لدينا سيدة تتولى الرئاسة لأول مرة في تاريخ هندوراس".

وتعاني هذه الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى من الفساد والعنف وموجة هائلة من الهجرة إلى الولايات المتحدة.