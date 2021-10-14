محافظ البنك المركزي الفلبيني: لم تعد هناك حاجة لتقديم مزيد من القروض للحكومة

قال محافظ البنك المركزي الفلبيني، بنجامين ديوكنو، إنه "ربما لم تعد هناك حاجة" إلى قيام السلطة النقدية بتقديم المزيد من القروض للحكومة بموجب قانون الإغاثة من تداعيات وباء كورونا، الذي تم اقراره في العام الماضي.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الخميس، عن ديوكنو قوله في إحاطة افتراضية: "لا أرى تمويلا مؤقتا إضافيا، بخلاف مبلغ الـ540 مليار بيزو المتوفر حاليا"، مضيفا أن الاقتصاد يتعافى.

جدير بالذكر أن البنك المركزي جدد هذا الشهر قرضا بقيمة 540 مليار بيزو للحكومة، بحسب ما يسمح به ميثاق السلطة النقدية، بينما يسمح قانون الإغاثة من تداعيات الوباء، والذي تم اقراره في العام الماضي، بتوفير قروض إضافية تصل قيمتها إلى 282 مليار بيزو حتى العام المقبل.

وقال ديوكنو، مكررا لتصريحات سابقة: "إننا واثقون تماما من أن الزيادة الطفيفة في التضخم، بالمقارنة مع هدفنا، ليست سببا للقلق".