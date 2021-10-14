بلينكن يبحث مع نظيره الإماراتي جهود دعم السلام بالمنطقة

بحث أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي مع الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة أولويات العلاقات الثنائية، وذلك خلال زيارة الوزير الإماراتي إلى واشنطن.

وقال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، أن الوزيرين ناقشا كذلك القضايا ذات الاهتمام المشترك والجهود الإقليمية الرامية إلى دعم السلام والرخاء في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف أن بلينكن أعرب عن ترحيبه بمبادرة الإمارات للقضاء على الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050.

وأشار المتحدث إلى أن الوزير الأمريكي شكر نظيره الإماراتي على الدعم السخي والتسهيلات من قبل بلاده لنقل المواطنين الأمريكيين وموظفي السفارة والرعايا الأجانب من أفغانستان إلى دول أخرى.