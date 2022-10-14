الصحة الفلسطينية تعلن استشهاد طبيب «جنين» الذي أصيب بالرصاص داخل المستشفى

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، استشهاد الطبيب عبدالله أبو التين (43 عامًا)، رئيس وحدة الإجازة والترخيص في الوزارة، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في ساحة مستشفى في "جنين" صباح اليوم.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن الطبيب أبو التين أصيب برصاصة اخترقت رأسه أطلقها عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي أمام مستشفى جنين الحكومي.

ونعت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة الشهيد الطبيب أبو التين، متحدثة عن تفانيه في مهمته الإنسانية وعمله في مساعدة المرضى والجرحى.

وأكدت الكيلة أن هذه ليست المرة الأولى التي يستهدف بها الاحتلال الإسرائيلي الطواقم الطبية الذين يقومون بأداء عملهم، مشددة على أنه سيكون هناك وقفات ورسائل للصليب الأحمر الدولي والمؤسسات الحقوقية، وسنطالب بحماية دولية للطواقم.

وشددت الكيلة على أنه ستكون هناك متابعة قانونية حثيثة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الطواقم الطبية التي يتم استهدافها بشكل متعمد ومستمر.

كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت جنين ومخيمها صباحا، واندلعت مواجهات عنيفة أسفرت عن استشهاد الشاب متين ضبايا (20 عاما)، وإصابة 6 آخرين، بينهم الطبيب عبد الله بجروح حرجة قبل أن يعلن عن استشهاده لاحقا.

وأعلن فجر اليوم استشهاد الأسير الجريح محمد ماهر السعيد غوادرة (17 عاما) من مخيم جنين، متأثراً بجروحه الخطيرة إثر إصابته بحروق بالغة لحظة اعتقاله.