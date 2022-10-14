لافروف يدعو نظيريه الأرميني والأذريي لمناقشة تنفيذ الاتفاقيات بشأن السلام بين البلدين

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم /الجمعة/ إنه يتوقع أن يناقش مع نظيريه الأرميني والأذري تنفيذ الاتفاقات التي توصل إليها رؤساء الدول الثلاث في عامي 2020 و2021 حتى يتسنى فهم "كيفية المضي قدما" بشكل أفضل.

وأضاف لافروف- متحدثا في اجتماع ثلاثي يعقد في أستانا، حسبما ذكرت وكالة أنباء /تاس/ الروسية- " أنها قد تكون مناسبة للحديث عن ذلك ومعرفة ما يمكن أن نقدمه لقادتنا فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقات التي وقعوا عليها"، مؤكدا أنه خلال الاجتماع، سيكون لوزراء خارجية روسيا وأذربيجان وأرمينيا فهم أفضل لكيفية المضي قدما.

ومن جهته، قال وزير الخارجية الأذري جيهون بيرموف "منذ اجتماعهما الأخير في شهر مايو، إن عددا كبيرا من الاتصالات الثنائية ومتعددة الأطراف قد جرت، وأنه سيكون من المفيد مناقشة تسوية سلمية، بما في ذلك ترسيم حدود الدولة وفتح الاتصالات، فضلا عن القضايا الإنسانية".

وبدوره، قال وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان إن الاجتماع الحالي سيكون فرصة جيدة لإيجاد حلول لتطبيع العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان ومناقشة ناجورنو كاراباخ.

والتقى وزير الخارجية الأذري جيهون بيراموف مع نظيره الأرميني أرارات ميرزويان في مدينة جنيف السويسرية، في أوائل الشهر الجاري، للتفاوض بشأن مسودة معاهدة سلام بين البلدين، وذكرت وزارة الخارجية الأذرية في بيان لها أنه تم تنظيم الاجتماع الثنائي وفقا للمهمة الموكلة إلى وزيري الخارجية لوضع نص معاهدة السلام كما اتفق عليها الرئيس الأذري إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان خلال اجتماعهما في بروكسل في 31 أغسطس الماضي تحت رعاية رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل.