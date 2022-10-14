يستضيف مبنى قنصلية بوسط القاهرة حفل تدشين صالون روايات مصرية، وذلك بالتعاون مع منصة "إقرأ لي"، الأحد المقبل في تمام السادسة مساءً.

ويأتي الصالون تحت رعاية الشركة العربية الحديثة للنشر وتحت إشراف كل من مصطفى حمدي رئيس مجلس الإدارة، ونوال مصطفى المستشار الثقافي للمؤسسة.

وفي الصالون الأول يتحدث الكاتب خالد الصفتي مؤلف سلسلتي فلاش وسماش، وأيضًا الكاتبة فادية عبد الجواد مؤلفة كتاب "أنين الصمت"، وتدير الحوار نوال مصطفى.

ويتم في الصالون تدشين عددًا من الفعاليات التي ستطرحها نوال مصطفى وتشكل مسارا جديدا للشركة العربية الحديثة، كما يحفل الصالون بعدد من المفاجآت.

يذكر أن الصالون سوف يقام شهريا ويستضيف العديد من الكتاب المصريين ويدور الصالون حول نشأتهم الأدبية ويتعرض للكثير من أمور حياتهم الأدبية وبم تأثروا وكيف كان سوق الادب قديما وغيرها، ويحضر الصالون العديد من الشخصيات الإعلامية والثقافية.

يشار إلى أن الشركة العربية الحديثة هي واحدة من دور النشر التي بدأت النشر مبكرا في مصر، وكان لها سبق بالعديد من الإصدارات التي شكلت وعي الأجيال الجديدة من خلال كتابات عدد من المؤلفين منهم الدكتور نبيل فاروق والدكتور احمد خالد توفيق، والدكتور شريف شوقي وخالد الصفتي وغيرهم.

والشركة العربية الحديثة هي صاحبة مشروع “روايات مصرية للجيب”، الذي خرج منه عدد من المؤلفين، الذين صاروا اليوم من الأسماء اللامعة في عالم الرواية وسماء الأدب.

نشرت الشركة العربية الحديثة "روايات مصرية للجيب" ومنها "رجل المستحيل" و زهور و"ملف المستقبل" و"ما وراء الطبيعة" و"المكتب رقم 19" و"فلاش" و"زووم" و"كوكتيل 2000" و"ع 2X" - كما أنه نشر العديد من الكتب الدراسية للمراحل التعليمية المختلفة مثل "سلاح التلميذ" وغيرها.

تأسست "الشركة العربية الحديثة" عام 1960، وبدأ الناشر حمدى مصطفى في نشر سلسلة "روايات مصرية للجيب" عام 1984، واستطاع أن يقدم ما يزيد على 2000 رواية.