تسارع وتيرة تضخم أسعار المنتجين في ألمانيا الشهر الماضي

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تسارعت وتيرة تضخم أسعار المنتجين في ألمانيا خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي، وذلك للمرة الأولى خلال خمسة أشهر.

وذكر مكتب الاحصاء الألماني أن أسعار المنتجين ارتفعت في أيلول/سبتمبر بنسبة سنوية بلغت 9ر19%، مقابل زيادة نسبتها 9ر18 % في آب/أغسطس.

وأرجع مكتب الإحصاء هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار المواد الخام والمنتجات الوسيطة.

وارتفعت أسعار منتجات الزيوت المعدنية بنسبة 9ر61% سنويا في أيلول/سبتمبر، فيما زادت أسعار الوقود الصلب بنسبة 9ر111%.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 6ر1% في أيلول/سبتمبر مقارنة بشهر آب/أغسطس عندما ارتفعت بنسبة 1ر0%.

وأظهرت بيانات صدرت أمس الخميس أن معدل التضخم أسعار المستهلكين ارتفع في أيلول/سبتمبر بنسبة غير مسبوقة بلغت 10% مقابل 9ر7% في آب/أغسطس، جراء ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية.