 تسارع وتيرة تضخم أسعار المنتجين في ألمانيا الشهر الماضي - بوابة الشروق
الجمعة 14 أكتوبر 2022 1:52 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مبادرة التبرع بأعضاء الجسد بعد الوفاة؟
النتـائـج تصويت

تسارع وتيرة تضخم أسعار المنتجين في ألمانيا الشهر الماضي

د ب أ
نشر في: الجمعة 14 أكتوبر 2022 - 1:33 م | آخر تحديث: الجمعة 14 أكتوبر 2022 - 1:33 م

تسارعت وتيرة تضخم أسعار المنتجين في ألمانيا خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي، وذلك للمرة الأولى خلال خمسة أشهر.

وذكر مكتب الاحصاء الألماني أن أسعار المنتجين ارتفعت في أيلول/سبتمبر بنسبة سنوية بلغت 9ر19%، مقابل زيادة نسبتها 9ر18 % في آب/أغسطس.

وأرجع مكتب الإحصاء هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار المواد الخام والمنتجات الوسيطة.

وارتفعت أسعار منتجات الزيوت المعدنية بنسبة 9ر61% سنويا في أيلول/سبتمبر، فيما زادت أسعار الوقود الصلب بنسبة 9ر111%.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 6ر1% في أيلول/سبتمبر مقارنة بشهر آب/أغسطس عندما ارتفعت بنسبة 1ر0%.

وأظهرت بيانات صدرت أمس الخميس أن معدل التضخم أسعار المستهلكين ارتفع في أيلول/سبتمبر بنسبة غير مسبوقة بلغت 10% مقابل 9ر7% في آب/أغسطس، جراء ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك