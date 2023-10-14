أدانت جهات لبنانية في بيانات منفصلة، الاعتداء الإسرائيلي على مجموعة من الصحفيين عند الحدود الجنوبية في منطقة علما الشعب، ما أدّى إلى استشهاد أحدهم وإصابة خمسة آخرين.

وأدان نادي الصحافة، ومجلس نقابة العاملين في الإعلام المرئي والمسموع في لبنان، في بيانين منفصلين، مساء الجمعة، الاعتداء.

وقال نادي الصحافة في بيان، إنه يدين بشدة الاعتداء الإسرائيلي الذي تعرض له مجموعة من الزملاء والزميلات في وسائل إعلامية مختلفة أثناء تغطيتهم للأحداث في المنطقة الحدودية، ما أدى إلى سقوط شهيد وعدد من الجرحى.

ودعا كل الأطراف إلى احترام المواثيق الدولية التي تضمن حرية العمل للصحافيين وحمايتهم من أي اعتداء.

من جهته، أدان مجلس نقابة العاملين في الاعلام المرئي والمسموع في لبنان في بيان، الاعتداء الغادر والمخالف لكافة المواثيق الدولية الذي تعرضت له الطواقم الصحفية التي كانت تمارس مهماتها المهنية في منطقة علما الشعب الجنوبية والتي ادت الى استشهاد الزميل والمصور في وكالة «رويترز» عصام عبدالله وجرح عدد من الزملاء.

وقال مجلس النقابة: «هذا العمل يعكس طبيعة هذا العدو المتغطرس والذي للأسف يحظى برعاية دول لطالما ادعت دفاعها عن الحريات وحقوق الإنسان».

كما أدانت العلاقات الإعلامية في حزب الله، في بيان، الجريمة التي ارتكبتها إسرائيل باستهداف الإعلاميين عند الحدود اللبنانية الجنوبية، وقالت إن الجريمة لن تكون دون رد.

وطالب البيان، جميع المؤسسات الإعلامية والإنسانية والقانونية بإدانة العدوان الإسرائيلي على لبنان وإدانة الانحياز الصارخ والأعمى لمؤسسات ما يسمى بالعالم ‏الحر إلى جانب القتلة والمجرمين والمعتدين، وفق تعبيره.