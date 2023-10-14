دعت القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان «يونيفل»، إلى وقف إطلاق النار، بعد تبادل لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في عدد من المناطق الحدودية جنوباً، وحذّرت من احتمال خروج التصعيد عن نطاق السيطرة.

وقالت اليونيفل، في بيان مساء اليوم الجمعة، إنه عند حوالي الساعة 5.20 من مساء الجمعة، وقع تبادل كثيف لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في محيط بلدات علما الشعب وعيتا الشعب والضهيرة والعديسة وحولا.

وأضافت: «مع استمرار تصاعد التوترات بشكل خطير، يدعو رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء أرولدو لاثارو إلى وقف إطلاق النار بشكل عاجل.. إن احتمال خروج هذا التصعيد عن نطاق السيطرة واضح، ويجب وقفه».

وأشار البيان إلى أن اليونيفيل تعاونت بنشاط مع السلطات على جانبي الخط الأزرق لتهدئة الوضع.

وكان " حزب الله" قد أعلن في وقت سابق، مهاجمته عددا من المواقع الإسرائيلية عند الحدود الجنوبية، رداً على اعتداءات إسرائيل عصر اليوم على محيط عدد من البلدات اللبنانية الجنوبية.