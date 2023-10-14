إصابة 4 إسرائيليين إثر سقوط قذيفة هاون في غلاف قطاع غزة

أصيب أربعة إسرائيليين، اليوم السبت، بسقوط قذيفة هاون أطلقت من غزة على منطقة كيبوتس "نيريم" في غلاف القطاع.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن إحدى الإصابات حرجة و2 متوسطة وواحدة طفيفة جراء سقوط قذيفة هاون أطلقت من غزة، وفق وكالة الأناضول.

وكانت صفارات الإنذار دوت منذ ساعات الصباح وسط وجنوبي إسرائيل.

من جانبه، قال جيش الاحتلال إن صفارات الإنذار دوت وسط إسرائيل.

فيما أشارت هيئة البث إلى أن صفارات الإنذار دوت في منطقة غوش دان أو ما يطلق عليها منطقة تل أبيب الكبرى، ووصفت ما جرى بأنه «إطلاق وابل من القصف»، وذكرت أن الطواقم الإسرائيلية لم تسجل إصابات أو أضرارا.

كما أفادت هيئة البث بسقوط 4 صواريخ في بلدة سديروت جنوبي إسرائيل، وأشارت إلى سقوط صاروخ بمنطقة مفتوحة وآخر على سطح مدرسة وثالث على سكة قطار ورابع على نادي.

وفجر 7 أكتوبر الجاري، أطلقت حركة «حماس» وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية طوفان الأقصى، ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

في المقابل، أطلق جيش الاحتلال عملية السيوف الحديدية، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.