المفوضية الأوروبية تضاعف المساعدات الإنسانية لغزة 3 مرات

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم السبت، مضاعفة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة 3 مرات لتصل إلى أكثر من 75 مليون يورو.



ووفقا لبيان نشرته المفوضية الأوروبية عبر موقعها الرسمي، قالت فون دير لاين: "المفوضية تعمل على زيادة حجم المساعدات الإنسانية الحالية المتوقعة لغزة بمقدار 50 مليون يورو فورا. وبذلك يصل المبلغ الإجمالي إلى أكثر من 75 مليون يورو".



وأضاف البيان: "سنواصل تعاوننا الوثيق مع الأمم المتحدة ووكالاتها لضمان وصول هذه المساعدات إلى المحتاجين في قطاع غزة".



من جهته، قال المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش، إن مضاعفة المساعدات الإنسانية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي إلى 3 أضعاف ستساعد على ضمان تزويد المدنيين في غزة بالضروريات الأساسية المطلوبة.