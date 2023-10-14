بايدن: نعمل مع مصر والأردن وإسرائيل لتخفيف العواقب الإنسانية لهجوم حماس

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة تتعاون مع مصر والأردن وإسرائيل والأمم المتحدة، لتخفيف العواقب الإنسانية للصراع في غزة.



وكتب بايدن، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا): "نعمل مع حكومات إسرائيل ومصر والأردن والأمم المتحدة؛ لرفع الدعم لتخفيف العواقب الإنسانية لهجوم حماس، وتهيئة الظروف اللازمة لاستئناف تدفق المساعدات، والدعوة إلى احترام قانون الحرب".



وفي هذال السياق، يجري وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، جولة في الشرق الأوسط حيث زار كلا من إسرائيل والأردن وقطر والبحرين والسعودية ومن المقرر أن يزور أيضا الإمارات ومصر.



وأمس، قال بايدن إن "الاستجابة بشكل عاجل للأزمة الإنسانية في غزة تشكل أيضا أولوية" له بعد القصف الإسرائيلي المكثف على القطاع الفلسطيني.



وأسفر هجوم حماس على إسرائيل قبل أسبوع عن مقتل نحو 1300 قتيل ومئات الجرحى بالإضافة إلى اختطاف العشرات واقتيادهم إلى غزة، ما أشعل فتيل حرب جديدة بين الحركة وإسرائيل، حيث قصفت الأخيرة القطاع بشكل شبه متواصل طيلة الفترة التي أعقبت الهجوم.



وبلغت حصيلة الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة نتيجة القصف الإسرائيلي 2215 شخصا، وفق آخر حصيلة معلنة صباح اليوم.