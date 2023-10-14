عمرو أديب لمحمد صلاح بعد تجاهله أحداث غزة: تكلم حتى نراك

وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة مطولة لنجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي محمد صلاح، بعد تعرضه لانتقادات لتجاهله العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال أديب خلال برنامجه «الحكاية» عبر قناة «mbc مصر»، مساء الجمعة: «رسالة لمحمد صلاح.. الكبير الناس بتتوقع منه فعل كبير.. أنا عارف إنك ممكن تكون مضايق ومش عارف تاخد قرار واضح.. الناس كلها شايفاك فخر العرب.. وفخر العرب مش لازم أبدا يتخلى عن العرب وهمّ محتاجينه».

وأضاف: «أنا عارف مشاعرك وعارف أد إيه إنت إنسان محترم وعندك مشاعر نبيلة تجاه الفلسطينيين.. قد تكون هناك سياسية في النادي إن مفيش لاعب يعبر عن نفسه بشكل سياسي أو مش عاوز تحط نفسك في مشكلة.. إنت محدش يعرف يعملك مشكلة.. إنت قوي ومحبوب ومحدش يزعل إنك وتقف جمب أهلك ودينك».

وتابع - مواصلا حديثه لصلاح: «إنت قدام الاختيار .. الوقت معداش.. أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي أبدا.. إنت كلمتك في المجتمع اللي إنت فيه بألف».

وأشار إلى أن الإعلام الإنجليزي لديه قدر من التوازن مقارنة بغيره من الإعلام الغربي، وقال إن صلاح موجود في مجتمع به عدد كبير من العرب والمسلمين والمثقفين، متابعا: «إحنا محاتجيت كلمتك يا صلاح».

واستكمل أديب: «فيه حد ممكن يقولي إن محمد صلاح هو اللي هيعدل المايلة أو هو اللي هيوقف ضرب غزة.. لأ مش محمد صلاح.. لكن الشاب بينتظرون العون والنجدة.. وأقول لمحمد صلاح هذا هو وقت الكلام.. تكلم حتى نراك.. متخافش وكلنا جمبك.. موهبتك ونجومتيك تقدر تعبر هذا الأمر".

ودعا للتعامل برفق مع محمد صلاح، لا سيما أن هناك العديد من الأندية لم تتحدث عن الأمر مُطلقا.

وختم رسالته قائلا: «أنا واثق إن صلاح ربنا هيديه للقرار الصحيح».