اليونيفيل ترفض إخلاء مواقعها جنوب لبنان

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رفضت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» إخلاء مواقعها بجنوب لبنان، رغم تعرض مراكز البعثة لاعتداءات إسرائيلية خلال الأيام القليلة الماضية، لإجبارها على ترك نقاط تمركزها.

وأكد النّاطق الرّسمي باسم اليونيفيل أندريا تيننتي، في تصريح اليوم الاثنين، أن قوات البعثة قررت البقاء في مراكزها جنوب لبنان، استجابة لطلب مجلس الأمن الدولي، مشيرا إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية «ليست انتهاكا للقانون 1701 فحسب، بل انتهاك للقانون الدولي الإنساني».

وأضاف، أنّ «العمليّات الخاصّة بقوات الأمم المتحدة في الجنوب مستمرّة، لكنّ تحرّكاتها باتت محدودة بسبب صعوبة الخروج من المقرّات»، داعيًا جميع الأطراف للالتزام بتطبيق القرار 1701.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، أجرى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اتصالا بقائد قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) اللواء آرالدو لاثارو.

وشكر بري، قائد قوات اليونيفيل على موقفه «العاقل والشجاع» بثباتهم في مواقعهم وفقاً للمهام الموكلة إليهم، مؤكدا أن «هذه الوقفة تحفظ الحياة للقرار الأممي رقم 1701».