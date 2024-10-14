بوريل يعرب عن غضبه إزاء المواقف المتناقضة تجاه النزاع في الشرق الأوسط

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أعرب منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، عن غضبه إزاء المواقف المتناقضة للدول الأعضاء بالاتحاد تجاه الصراع المتزايد في الشرق الأوسط.

وقال لدى وصوله اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكمسبورج: "قول الأشياء الواضحة تماما يستغرق وقتا طويلا".

وأضاف "من الواضح تماما أنه يتعين علينا أن نعارض الهجمات الإسرائيلية ضد اليونيفيل، خاصة لأن جنودنا هناك" مشيرا إلى بيان مشترك للاتحاد الأوروبي صدر عشية الاجتماع بشأن الهجمات الأخيرة التي استهدفت مهمة حفظ السلام الأممية في جنوب لبنان.

وأوضح بوريل أن الدول الأوروبية مختلفة بشأن إرسال الأسلحة إلى إسرائيل، بعدما دعت إسبانيا لفرض حظر.

وقال: "الدول الأعضاء منقسمة بشدة"، مضيفا أن دول الاتحاد الأوروبي الأخرى تؤيد إرسال مزيد من الأسلحة إلى إسرائيل.