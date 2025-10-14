نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، مساء الثلاثاء، إن مستشفيات غزة استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 44 شهيدًا (منهم 38 انتشلت جثامينهم)، و29 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 67 ألفًا و913 شهيدًا، و170 ألفًا و13 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، وتعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأُعلن مساء اليوم الثلاثاء، استشهاد المواطن بكر أبو مور وإصابة آخر بجروح، جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف بلدة الفخاري شرقي مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية في مجمع ناصر الطبي بأن طواقم الإسعاف نقلت الشهيد والمصاب إلى المستشفى، مشيرة إلى أن المنطقة تعرضت لقصف من طائرة إسرائيلية مسيّرة.

كما ذكر المجمع أن عدداً من المواطنين أصيبوا بنيران طائرة مسيّرة إسرائيلية في منطقة معن شرقي خان يونس، ووُصفت بعض الإصابات بالخطيرة.

ويأتي ذلك في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على مناطق مختلفة من قطاع غزة، ما يرفع حصيلة الشهداء والمصابين يومًا بعد يوم.

وفي سياق متصل، وصل إلى مجمع ناصر الطبي رفات 45 شهيدًا بعد أن أفرج عنها الاحتلال الإسرائيلي ضمن صفقة التبادل الأخيرة.

وتم استقبال الرفات وسط حضور عدد من الطواقم الطبية والجهات المختصة، تمهيدًا للتعرف إلى هوياتهم واستكمال الإجراءات اللازمة.