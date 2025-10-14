- شيرين عليش وسحر طلعت ومحمد مصيلحي وأشرف عثمان أبرز مرشحي الإسكندرية

-أشرف حاتم ومحمد زين الدين وعمرو درويش أبرز مرشحي البحيرة.. وفتحية السنوسي بمطروح

حصلت "الشروق"، على أسماء مرشحي القائمة الوطنية في محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح، والتي تتضمن قطاع غرب الدلتا، والذي تم التقدم بأوراقهم رسميا اليوم الثلاثاء، عبر المستشار القانوني للقائمة الوطنية.

وتضمنت القائمة بالإسكندرية، حزب مستقبل وطن وضم: "محمد أحمد مصيلحي، وخالد أحمد شلبي ورزق راغب ضيف الله حسين، وأشرف رشاد عثمان، وشيرين عليش، وسحر طلعت مصطفى، وعبير قرني وإيناس بخيت عوض عطية".

فيما تضمنت قائمة حزب حماة الوطن، كلا من: "محمد السيد محمد مجاهد ورانيا صلاح الشيمي"، وعن حزب الجبهة الوطنية: "عادل الكاشف محمد الكاشف ودينا هلالي".

كما تضمنت قائمة حزب الشعب الجمهوري: "إسماعيل موسى إسماعيل"، وعن حزب العدل: "أحمد ناصر سيد عيد، ومروة حسين على محمد"، وعن حزب الإصلاح والتنمية: "راوية مختار محمود عبد المقصود"، وعن حزب الوفد: "نشوى حامد الشريف".

وشملت القائمة الوطنية بمحافظة البحيرة:

محمد عبد الله زين الدين– مستقبل وطن.

أشرف محمود إبراهيم حاتم– مستقبل وطن.

حسام محمد الصيرفي– مستقبل وطن.

محمد عبد السلام التماوي– الجبهة الوطنية.

يحيى محمد يحيى عياد– حماة الوطن.

الأمير عبد القوي الجزار– المصري الديمقراطي.

عمرو إبراهيم درويش– التنسيقية.

محمد عبد الحفيظ حسين– الإصلاح والتنمية.

نيفين نبيل الكاتب– مستقبل وطن.

نيهال سعيد أبو وافية– مستقبل وطن.

فايزة عبد العظيم صالح– مستقبل وطن.

مريانا منصور فوزي– مستقبل وطن.

سارة عادل محمد إسماعيل– مستقبل وطن.

بثينة محمد جنيدي– حماة الوطن.

مروة عبد الغني عبد المجيد– حماة الوطن.

روان أحمد فاروق النحاس– الحرية المصري.

ولاء محمد الصبان– الوفد.

أحمد زايد– التنسيقية.

سعيدة موسى– الجبهة الوطنية.



وتضمنت قائمة محافظة مطروح، كلا من: "رزق شعبان فرج عن حزب مستقبل وطن، وأسماء عبدالقادر عبد العال، عن حزب مستقبل وطن، وعيسي عبدالمنعم أبوزيد عن حزب حماة الوطن، وفتحية السنوسي عن حزب الجبهة الوطنية".