الكاتبة السويسرية دوروتيه إلمجر تفوز بجائزة الكتاب الألماني

فازت الكاتبة السويسرية دوروتيه إلمجر بجائزة الكتاب الألماني لهذا العام عن روايتها "الهولنديات"، التي وصفتها لجنة التحكيم بأنها "رحلة آسرة إلى قلب الظلام".

إلمجر، المولودة عام 1985 والمقيمة في نيويورك، كانت من بين المرشحين الأوفر حظا لنيل الجائزة التي تبلغ قيمتها 25 ألف يورو (28 ألفا و900 دولار)، وهي من أرفع الجوائز في عالم الأدب الناطق بالألمانية. وتم الإعلان عن الجائزة يوم الاثنين، قبيل افتتاح معرض فرانكفورت الدولي للكتاب.

وتسرد الرواية قصة فرقة مسرحية تنطلق في رحلة إلى غابات أمريكا الجنوبية المطيرة بحثا عن مصير سائحتين هولنديتين اختفتا قبل سنوات. لكن المشروع سرعان ما يخرج عن السيطرة، حيث تكاد الغابة تبتلع المجموعة، بينما يبدأ أفرادها في تبادل قصص مثيرة للاضطراب فيما بينهم.

وقالت لجنة التحكيم إن رواية إلمجر "تجذب القراء إلى داخل الخوف"، وتصور أشخاصا "يسقطون في نقيضهم الأشد ظلمة"، مضيفة أن لغتها وإشاراتها الأدبية تبقى غير مباشرة.