بعد 21 عاما خلف القضبان الإسرائيلية، خرج الروائي الفلسطيني باسم خندقجي إلى الحرية حاملا معه تجربة نادرة جمعت بين معاناة الأسر وألق الإبداع، إذ فاز عام 2024 بالجائزة العالمية للرواية العربية "البوكر" عن روايته "قناع بلون السماء".

وأفرج عن خندقجي وهو بين المبعدين إلى مصر، الاثنين، ضمن صفقة التبادل بين "حماس" وإسرائيل، في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري.

ووفق بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير في فلسطين، أفرجت إسرائيل الاثنين، عن 1968 أسيرا بينهم 250 من المحكومين بالمؤبد من ضمنهم 154 مبعدا للخارج، و1718 من أسرى غزة اعتقلوا بعد الحرب، وفق ما أكده بيان مشترك

وجاء هذا الإفراج عقب إطلاق كتائب "القسام" الجناح المسلح لحركة حماس، سراح الأسرى الإسرائيليين العشرين الأحياء من غزة، فيما تقدّر تل أبيب وجود جثامين 28 أسيرا آخرين، تسلمت 4 منهم.

وحسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية، لا يزال في السجون الإسرائيلية أكثر من 10 آلاف أسير، بينهم أطفال ونساء، يعيشون ظروفا قاسية تشمل التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أسفر عن وفاة عدد منهم.

من هو خندقجي؟

وُلد خندقجي في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة عام 1983، ودرس الصحافة والإعلام في جامعة النجاح الوطنية، قبل أن يعتقل في عامه الدراسي الأخير ما حال دون إكماله للجامعة.

واُعتقل في نوفمبر 2004، بعد عملية تفجير استهدفت سوق الكرمل في تل أبيب في الأول من الشهر نفسه، أسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين وجرح أكثر من 50 آخرين.

واتهمته إسرائيل بالمشاركة في هذه العملية التي تبنتها حركة "فتح" في حينه، وحكمت عليه بالسجن ثلاثة مؤبدات، إضافة إلى غرامة مالية قيمتها 11.6 مليون دولار كتعويض لعائلات الضحايا.

وخلال فترة اعتقاله، التحق خندقجي بجامعة القدس المفتوحة، وحصل منها على شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية.

وفي بداية مشواره السياسي، التحق خندقجي بحزب الشعب الفلسطيني (اشتراكي)، الذي تأسس في 10 فبراير 1982.

روائي وأديب

برز خندقجي خلال سنوات اعتقاله كأحد أبرز الأصوات في الأدبية والثقافية خاصة في "أدب السجون"، إذ ألف روايات ودواوين شعرية وكتب مجموعة مقالات يعكس بعضها تجربة الأسر والحياة خلف دخل السجون.

ومن أبرز مؤلفاته، "مسودات عاشق وطن، وهكذا تحتضر الإنسانية" وهما كتابان يضمان عدة مقالات، إضافة لدواوين شعرية منها "طرق على جدران المكان" و "شبق الورد أكليل العدم".

وأما أبرز رواياته فهي، "مسك الكفاية"، و"سيرة سيدة الظلال الحرة"، و"نرجس العزلة"، و"خسوف بدر الدين".

وفي أبريل 2024 وخلال فترة اعتقاله، حصل خندقجي على جائزة "البوكر" عن روايته "قناع بلون السماء" الصادرة عن دار الآداب سنة 2022.

والاثنين، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدء المرحلة الثانية من خطته لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، مؤكدا أنه سيكون هناك "تقدم هائل" بما يخص خطة السلام بعد قمة شرم الشيخ بمصر التي عقدت في اليوم نفسه.

وفي 9 أكتوبر الجاري، أعلن ترامب توصل إسرائيل وحماس إلى اتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، إثر مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أمريكي.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023 ولعامين إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و869 شهيدا، و170 ألفا و105 جرحى، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 463 فلسطينيا بينهم 157 طفلا.