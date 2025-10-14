وزير خارجية ماليزيا: سنعمل مع أمريكا على تسهيل اتفاق وقف إطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا

قال وزير الخارجية الماليزي، محمد حسن، اليوم الثلاثاء، إن ماليزيا والولايات المتحدة ستعملان على تسهيل اتفاق لوقف إطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا.

وعبر الوزير الماليزي عن أمله في أن يتم التوقيع على الاتفاق خلال الاجتماع القادم لقادة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في العاصمة الماليزية كوالالمبور في الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم عن موافقة تايلند وكمبوديا على وقف إطلاق النار على الحدود بينهما، والبدء بإجراءات عملياتية لفك الاشتباك والدخول في حوار لحل النزاع.

وقد ثمّن كل من رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت والتايلندي بومتام يوشايا شايا الجهود التي بذلتها ماليزيا والولايات المتحدة والصين للتوصل إلى الاتفاق والسمح بعودة الهدوء للمنطقة المتنازع عليها وعودة المشردين بسبب الاشتباكات إلى ديارهم.

وتصاعد التوتر بين تايلاند وكمبوديا حول نقاط غير مرسّمة على حدودهما البرية التي تمتد لنحو 817 كيلومترا ليتحول إلى صراع أسفر عن سقوط قتلى واستمر خمسة أيام في يوليو.

وأسفرت المواجهات الأعنف بين البلدين منذ أكثر من عقد عن مقتل ما لا يقل عن 48 شخصا ونزوح مئات الآلاف من كلا الجانبين بشكل مؤقت.