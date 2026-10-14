طوكيو تعتزم استدعاء السفير الروسي احتجاجا على احتجاز بلاده لصحفي ياباني

تعتزم طوكيو استدعاء السفير الروسي في اليابان بعد توقيف موسكو صحفيا يابانيا، بحسب ما أوردت عدة وسائل إعلام يابانية اليوم الأربعاء، وسط توتر شديد بين البلدين.

وذكرت شبكة "أساهي" التلفزيونية أن وزارة الخارجية اليابانية ستستدعي السفير نيكولاي نوزدريف للمطالبة بالإفراج سريعا عن الصحفي الذي أوقف في روسيا بشبهات تجسس، فيما أوردت وكالة "كيودو" للأنباء أن الوزارة ستحض موسكو على ضمان معاملة عادلة له وتقاسم المعلومات بشأنه.

وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أمس الثلاثاء، توقيف صحفي ياباني للاشتباه في تورطه بأنشطة تجسس، عبر جمع معلومات عن القدرات الدفاعية الروسية في جزيرة ساخالين الواقعة في أقصى شرق البلاد.

وفي وقت لاحق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الصحفي هو يوكي إيماي من صحيفة "هوكايدو شيمبون"، موضحة أنه كان معتمدا لدى الوزارة، لكنه متهم حاليا بـ"ممارسة نشاطات تجسسية على الأراضي الروسية".

وقالت زاخاروفا إنه "من المؤسف أن تحاول طوكيو استخدام مراسليها في روسيا... لجمع معلومات تهدف إلى تقويض أمن دولتنا"، مضيفة أن هذه "ليست حالة معزولة".

وذكرت وسائل إعلام روسية أنه تم وضعه رهن الحبس الاحتياطي حتى 12 ديسمبر، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وفي السنوات الأخيرة، أوقفت روسيا عددا من مواطني الدول التي تصنفها على أنها "غير صديقة"، متهمة إياهم بالعمل لصالح أجهزة استخبارات غربية.

ويُتهم الصحفي الحاصل على ترخيص من وزارة الخارجية الروسية للعمل في يوجنو-ساخالينسك، العاصمة الإدارية لمنطقة ساخالين، بالتجسس لصالح "أحد الأجهزة الأمنية الخاصة اليابانية"، بحسب وكالة "تاس".

وتصل عقوبة هذه التهم إلى السجن لمدة 20 عاما.

وتشهد العلاقات الروسية-اليابانية توترات حادة، لا سيما على خلفية الجزر المتنازع عليها بين البلدين في أقصى الشرق، والتي سيطر الجيش السوفيتي عليها إبان الحرب العالمية الثانية عام 1945.