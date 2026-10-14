ترامب يناقش إلغاء البث المباشر لإعدام نضال حسن بعد علمه بإصابته بالشلل

يناقش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاروه إمكانية التراجع عن خطة بث تنفيذ حكم الإعدام رميا بالرصاص بحق نضال حسن، المدان في قضية إطلاق النار بقاعدة فورت هود العسكرية عام 2009، وذلك بعد أن علم ترامب أن حسن مصاب بالشلل من الخصر إلى الأسفل، وفقا لمصدرين مطلعين على المناقشات، بحسب ما نقلته شبكة "CNN" عن مصدرين مطلعين على هذه المناقشات.

ونقلت شبكة "CNN" عن المصادر أن ترامب لم يكن على علم في البداية بإعلان وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث خطة تتيح للجمهور مشاهدة تنفيذ الإعدام، كما لم يكن قد حسم موقفه من بث العملية علنا، رغم تأييده تنفيذ الحكم رميا بالرصاص.

وبعد نشر هيجسيث، الخميس الماضي، إعلانا بشأن خطة البث المباشر، استطلع ترامب آراء عدد من مستشاريه وحلفائه بشأن كيفية التعامل مع القضية.

وخلال هذه المناقشات، علم ترامب أن حسن يستخدم كرسيا متحركا نتيجة إصابته بطلق ناري في الظهر أطلقته قوات إنفاذ القانون خلال حادث إطلاق النار في قاعدة فورت هود عام 2009.

ووفقا للمصادر، أثارت هذه التفاصيل تساؤلات بشأن ملاءمة عرض تنفيذ الإعدام على الجمهور.

وأشار أحد المصادر إلى أن اهتمام ترامب بالتأثير البصري للصورة قد يدفعه إلى التخلي عن خطة البث المباشر.

كما أوضح مستشار للرئيس أن بعض المحيطين به حذروه من أن عرض تنفيذ الإعدام علنا قد يمنح خصوم الولايات المتحدة والجماعات الإرهابية فرصة لاستغلال المشهد دعائيا وتصوير حسن على أنه شهيد.

والسبت الماضي، أقر ترامب بوجود وجهتي نظر بشأن بث تنفيذ الإعدام، مشيرا إلى أن عرض العملية قد يشكل وسيلة لردع آخرين عن ارتكاب جرائم مماثلة، لكنه أكد أنه سيتخذ القرار النهائي بنفسه.

وقال ترامب للصحفيين إن حسن ارتكب أعمالا وحشية وعنيفة، مضيفا أن هناك رأيين بشأن عرض التنفيذ أو عدم عرضه، وأن القرار النهائي سيُتخذ بعد دراسة الخيارين، مع مراعاة موقف المؤسسة العسكرية.

وفي السياق ذاته، تعيد وزارة الدفاع الأمريكية تقييم خطة البث المباشر، وفقا لمصدر مطلع على المناقشات.

ورجح المصدر أنه إذا تقرر بث العملية، فقد يُقطع الإرسال قبل إطلاق الرصاص، جزئيا لتجنب منح الجماعات الإرهابية فرصة لاستغلال المشهد دعائيا.

ولم يرد مكتب هيجسيث على طلبات التعليق بشأن احتمال تغيير خطة البث.

وكانت الخطة قد أثارت اعتراضات من أعضاء في الحزبين الجمهوري والديمقراطي، كما فاجأت مسئولين في البنتاجون والجيش، بحسب تقارير سابقة لشبكة "CNN".

وكان ترامب قد صرح للصحفيين، الجمعة، بأنه لم يشارك في اتخاذ قرار البث، لكنه يتفهم دوافعه، مشيرا إلى أن مؤيديه يرون في عرض التنفيذ علنا وسيلة لجعل القضية عبرة للآخرين.

وكان هيجسيث قد أوصى بتنفيذ حكم الإعدام بحق حسن رميا بالرصاص، ووافق ترامب على التوصية.

وأُدين حسن بقتل 13 شخصا وإصابة العشرات في حادث إطلاق النار الذي وقع في قاعدة فورت هود عام 2009.

ومن المقرر، وفقا للخطة المعلنة، تنفيذ الحكم في الثالث من ديسمبر المقبل داخل قاعدة فورت هود، وإذا نُفذ، فسيكون أول إعدام ينفذه الجيش الأمريكي بحق أحد جنوده منذ الحرب العالمية الثانية، والأول الذي يُنفذ بحق أحد أفراد القوات المسلحة الأمريكية منذ 65 عاما.