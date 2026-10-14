زيلينسكي يزور بريطانيا مع تعهد بيرنام بتقديم دعم جديد لأوكرانيا

يلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام في لندن، اليوم الأربعاء، في وقت تسعى فيه بريطانيا إلى تأكيد دعمها لأوكرانيا، بما في ذلك التعهد بحزمة جديدة من صواريخ سطح-جو.
ويأتي اللقاء في توقيت عصيب بالنسبة لزيلينسكي. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطلع هذا الأسبوع إنه ينبغي اختيار زعيم جديد لأوكرانيا، وذلك بعد أيام من إبرام اتفاق مع موسكو رُفعت بموجبه العقوبات عن صادرات الديزل الروسية، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.
وأكدت بريطانيا أنها لا تؤيد الاتفاق الأمريكي الروسي بشأن الديزل، ودعت الحلفاء إلى مواصلة الضغط الاقتصادي على موسكو.
وقال بيرنام في بيان قبل الاجتماع: "رسالتي إلى الشعب الأوكراني لا تحتمل أي لبس: نحن إلى جانبكم مهما استغرق الأمر، وسنمضي أبعد وبوتيرة أسرع في دعمنا لمساندة نضالكم الشجاع من أجل إحلال السلام في أوروبا".
وأضاف أن دعم أوكرانيا ضروري للحفاظ على أمن المواطنين في بريطانيا، متعهدا بتقديم مزيد من المساعدات العسكرية.
وأعلن عن تسليم مزمع لصواريخ سطح-جو بقيمة 45 مليون جنيه إسترليني من أجل استهداف الطائرات بدون طيار "الدرونز" الروسية التي تعمل بمحركات نفاثة.
وستُسرع بريطانيا تقديم 10 ملايين جنيه إسترليني من هذه الحزمة لتلبية الحاجات الملحة لأوكرانيا.
كما طلب بيرنام من المسئولين إعداد عقوبات جديدة ومساعدات عسكرية ودعم مالي.
ميدانيا، قال فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف اليوم الأربعاء إن غارات جوية روسية تسببت في مقتل شخص وإصابة آخر كما استهدفت منشآت للطاقة في العاصمة الأوكرانية.
واستمر الهجوم الذي استخدمت فيه صواريخ باليستية خلال ساعات الصباح.
وسمع شهود تحدثوا لوكالة رويترز دوي انفجارات عدة في كييف بينما تصدت الدفاعات الجوية لهجمات خلال الليل.
وتأتي الضربات الجديدة في أعقاب هجمات روسية على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، مع بدء انخفاض درجات الحرارة واقتراب فصل الشتاء.