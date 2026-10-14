زيلينسكي يزور بريطانيا مع تعهد بيرنام بتقديم دعم جديد لأوكرانيا

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يلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام ​في لندن، اليوم الأربعاء، في وقت تسعى ‌فيه بريطانيا إلى تأكيد دعمها لأوكرانيا، بما في ذلك التعهد بحزمة جديدة من صواريخ سطح-جو.

ويأتي اللقاء في ​توقيت عصيب بالنسبة لزيلينسكي. وقال الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب مطلع هذا الأسبوع إنه ينبغي ⁠اختيار زعيم جديد لأوكرانيا، وذلك بعد أيام ​من إبرام اتفاق مع موسكو رُفعت بموجبه العقوبات ​عن صادرات الديزل الروسية، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وأكدت بريطانيا أنها لا تؤيد الاتفاق الأمريكي الروسي بشأن الديزل، ودعت الحلفاء إلى مواصلة الضغط الاقتصادي ​على موسكو.

وقال بيرنام في بيان قبل الاجتماع: "رسالتي ​إلى الشعب الأوكراني لا تحتمل أي لبس: نحن إلى ‌جانبكم ⁠مهما استغرق الأمر، وسنمضي أبعد وبوتيرة أسرع في دعمنا لمساندة نضالكم الشجاع من أجل إحلال السلام في أوروبا".

وأضاف أن دعم أوكرانيا ضروري للحفاظ على ​أمن المواطنين ​في بريطانيا، ⁠متعهدا بتقديم مزيد من المساعدات العسكرية.



وأعلن عن تسليم مزمع لصواريخ سطح-جو ​بقيمة 45 مليون جنيه إسترليني من ⁠أجل استهداف الطائرات بدون طيار "الدرونز" الروسية التي تعمل بمحركات نفاثة.

وستُسرع بريطانيا تقديم 10 ملايين جنيه إسترليني من ⁠هذه ​الحزمة لتلبية الحاجات الملحة لأوكرانيا.

كما ​طلب بيرنام من المسئولين إعداد عقوبات جديدة ومساعدات عسكرية ودعم ​مالي.

ميدانيا، قال فيتالي كليتشكو ​رئيس بلدية كييف ‌اليوم الأربعاء إن غارات جوية روسية ​تسببت في ​مقتل شخص وإصابة آخر ⁠كما استهدفت ​منشآت للطاقة في العاصمة ​الأوكرانية.

واستمر الهجوم الذي استخدمت فيه صواريخ باليستية ​خلال ساعات ​الصباح.

وسمع ​شهود تحدثوا لوكالة ​رويترز ⁠دوي انفجارات عدة في كييف ⁠بينما ​تصدت الدفاعات ​الجوية لهجمات خلال الليل.

وتأتي الضربات الجديدة في أعقاب ‌هجمات ⁠روسية على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، مع ​بدء ​انخفاض ⁠درجات الحرارة واقتراب فصل الشتاء.