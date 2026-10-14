ألمانيا: وضع غزة كارثي ويحتاج إلى تحسينات في إمدادات المساعدات الإنسانية

وصفت الحكومة الألمانية الوضع الإنساني في قطاع غزة بأنه "كارثي"، مؤكدة الحاجة إلى تحسينات شاملة في إمدادات المساعدات الإنسانية، في ظل استمرار القيود التي تعرقل عمل المنظمات الإغاثية ووصول المواد الأساسية إلى السكان.

وأكدت الحكومة الألمانية في ردها على استجواب تقدمت به الكتلة البرلمانية لحزب اليسار بشأن الأوضاع الإنسانية في غزة والعقبات التي تواجه إيصال المساعدات للقطاع، أمس الثلاثاء، أنها تواصل اتصالاتها مع الجهات المختصة دون انقطاع لتحسين وصول المساعدات، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وأشارت إلى أن هذه الجهود تشمل معالجة العقبات المتعلقة بالإجراءات الجمركية والقيود المفروضة على المواد ذات الاستخدام المزدوج، فضلا عن السماح بإدخال مواد محددة، من بينها البنزين وزيوت المحركات والخيام المقاومة للماء.

وأوضحت أن مطالبها الإنسانية تنسق بصورة مستمرة ومفصلة مع المنظمات الإغاثية، وتعدل وفقا للتطورات الميدانية والاحتياجات الفعلية للسكان.

وأشارت الحكومة الألمانية، استنادا إلى بيانات الأمم المتحدة، إلى أنه رغم الارتفاع النسبي في كميات المساعدات الإنسانية التي دخلت قطاع غزة منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025، إلا أن قدرة المنظمات الإنسانية غير الحكومية على الوصول إلى القطاع تراجعت بسبب القيود الجديدة التي فرضها الإسرائيليون منذ سبتمبر من العام نفسه.

وربطت الحكومة الألمانية تحقيق تحسن مستدام في الأوضاع الإنسانية بتنفيذ البنود الواردة في خطة السلام بشأن غزة، والتي من ضمنها إعادة تأهيل البنية التحتية المدنية في القطاع.

وذكرت أن ألمانيا خصصت ما يصل إلى 420 مليون يورو للمساعدات الإنسانية منذ السابع من أكتوبر 2023، باعتبارها واحدة من أكبر الدول المانحة للمساعدات الثنائية.