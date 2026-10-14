تتواصل منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2026-2027، اليوم الأربعاء، بإقامة مواجهتين بارزتين، حيث يحل ليفربول الإنجليزي ضيفًا على لاسك لينز النمساوي، بينما يستضيف مانشستر سيتي نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي.

يخوض ليفربول مواجهة لاسك لينز في محاولة لاستعادة توازنه، بعد خسارته أمام مانشستر سيتي بثلاثة أهداف دون رد، في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب «رايفايزن أرينا» في النمسا، حيث يتطلع الفريق الإنجليزي إلى تحقيق فوزه الثاني في البطولة ومواصلة حصد النقاط.

وكان ليفربول قد استهل مشواره في دوري أبطال أوروبا بالفوز على أتلتيكو مدريد الإسباني على ملعب «أنفيلد»، ليحصد أول ثلاث نقاط له في مرحلة الدوري.

ويأمل الريدز في تجاوز خسارته المحلية والعودة إلى الانتصارات، من خلال تقديم أداء قوي أمام منافسه النمساوي وتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقفه في البطولة.

في المقابل، يسعى لاسك لينز إلى تعويض خسارته أمام آيك أثينا اليوناني في الجولة الأولى، بعدما خسر ثلاثًا من آخر أربع مباريات خاضها في مختلف المسابقات.

ويطمح الفريق النمساوي إلى استغلال اللعب على ملعبه وبين جماهيره لتحقيق نتيجة إيجابية أمام ليفربول، وتحسين موقفه في مرحلة الدوري.

وفي مواجهة أخرى، يستضيف مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

ويدخل مانشستر سيتي اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق الفوز على ليفربول بثلاثة أهداف دون مقابل في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويسعى إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لحصد ثلاث نقاط جديدة في مشواره القاري.

على الجانب الآخر، يتطلع باريس سان جيرمان إلى مواصلة انطلاقته القوية في البطولة، بعدما استهل مشواره بالفوز على سلوفان براتيسلافا بنتيجة 6-1.

كما يخوض الفريق الفرنسي المواجهة بعد انتصاره على لومان بنتيجة 3-1 في الدوري الفرنسي، آملًا في تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه أمام منافسه الإنجليزي.

وتعود أبرز المواجهات السابقة بين الفريقين إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2020-2021، عندما نجح مانشستر سيتي في إقصاء باريس سان جيرمان والتأهل إلى النهائي، قبل أن يتوج باللقب.