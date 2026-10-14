افتتاح جسر يربط الصين وكوريا الشمالية بعد تأخير لأكثر من 10 سنوات

من المقرر افتتاح جسر جديد يربط الصين وكوريا الشمالية غدا الخميس، بعد أكثر من عقد على بناء الجانب الصيني منه، في أحدث مؤشر على تقارب العلاقات بين البلدين.

وذكرت وكالة أنباء شينخوا الصينية الرسمية اليوم الأربعاء أن الجانبين سيقيمان مراسم افتتاح جسر نهر يالو الجديد. ويربط الجسر الضخم، الذي يبلغ طوله 3 كيلومترات، مدينة داندونج شمال شرقي الصين بمدينة سينويجو الكورية الشمالية.

وكان من المتوقع في البداية دخول الجسر الخدمة عام 2014، لكن الموعد مر من دون أي مؤشر على افتتاحه. وفي سبتمبر/أيلول 2014، انتهى الجانب الكوري الشمالي من الجسر عند منحدر ترابي، من دون ظهور أي مبان للجمارك أو الهجرة في الأفق.

وأثار ذلك آنذاك تقريرا حادا على نحو غير معتاد في صحيفة جلوبال تايمز، المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني، نقل عن سكان داندونج شعورهم بالإحباط إزاء التأخير في افتتاح مشروع كانوا يأملون أن يشكل دفعة اقتصادية لمدينتهم الحدودية.

وأشار محللون أجانب آنذاك إلى أن بيونج يانج كانت حذرة إزاء النفوذ الاقتصادي الصيني في البلاد.