محكمة أمريكية تمدد أمرا يمنع إدارة ترامب من حظر صحفيين من دخول البيت الأبيض

مدد قاض فيدرالي، أمس الثلاثاء، أمرا قضائيا يمنع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من حظر دخول صحفيين من ثلاث مؤسسات إخبارية إلى البيت الأبيض، في وقت تواصل فيه هذه القضية الاستثنائية، التي تضع الرئيس في مواجهة وسائل الإعلام، مسارها عبر النظام القضائي.

وقضى قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، تيموثي كيلي، بأنه من المرجح أن تنجح شبكتا "سي إن إن" و"إم إس ناو" وصحيفة "بوليتيكو" في دعاواها المتعلقة بحرية التعبير والإجراءات القانونية الواجبة، المكفولتين دستوريا.

وأضاف: "مع ذلك، لا ينبغي لأحد أن يفسر قرار المحكمة على أنه يعني أن دواعي قلق الرئيس ترامب بشأن دقة التغطية الإعلامية ونزاهتها لا أساس لها، أو أن الحكومة عاجزة عن التحرك عندما يكون هدفها الحقيقي هو حماية الأمن القومي من خلال منع الكشف غير القانوني عن معلومات سرية."

وكان كيلي، الذي عينه الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في منصبه القضائي، قد أمر البيت الأبيض في وقت سابق بإعادة "بطاقات الاعتماد الصحفي الدائمة" إلى الصحفيين، أثناء نظره في الدعاوى التي أقاموها.

ومع اقتراب انتهاء سريان الأمر المؤقت، أمس الثلاثاء، أصدر القاضي أمرا قضائيا تمهيديا يُبقي الوضع على ما هو عليه إلى حين الفصل في القضية.