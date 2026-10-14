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استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026.

جاءت أسعار الخضار لكل كيلو كالآتي:

استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 7.5 إلى 12.5 جنيه.

واستقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 12 إلى 20 جنيها.

كما ثبت أسعار البصل الأبيض لتتراوح بين 14 إلى 20 جنيها.

وانخفضت أسعار الكوسة لتتراوح بين11 و25 مقابل من 15 إلى 21 جنيهًا.

أما أسعار الجزر فاستقرت لتتراوح بين 10 إلى 20 جنيها.

والفاصوليا الخضراء تتراوح أسعارها بين 20 إلى 35 جنيهًا.

وتتراوح أسعار الباذنجان بين 6 إلى 12 جنيهًا.

أما أسعار الفلفل الرومي فتراوحت بين 8 إلى 14 جنيهًا.

وثبتت أسعار الفلفل الحامي لتتراوح بين 6 إلى 12 جنيهًا.

أما أسعار الملوخية فجاءت بين 6 إلى 9 جنيهات.

وتراوح سعر الخيار البلدي بين 8 إلى 12 جنيهًا.

جاءت أسعار الفاكهة للكيلو كالآتي:

البرتقال ابو سرة من 17 إلى 25 جنيهًا.

أسعار الليمون البلدي من 13 إلى 25 جنيهًا.

أسعار المانجو البلدى من 20 إلى 35 جنيهًا.

أسعار الكيوى من 50 إلى 200 جنيه.

أسعار التين البرشومي من 25 إلى 35 جنيهاً.

أسعار الكانتلوب من 15 إلى 20 جنيهًا.

وسجلت سعر كيلو الجوافة من 17 إلى 25 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو الرمان من 15 إلى 30 جنيهًا.