مدافع الزمالك السابق: «منتخب مصر جابلي عمى ألوان»

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انتقد أحمد مجدي مدافع الزمالك السابق، أداء منتخب مصر أمام كينيا في المباراة المقامة على ملعب برج العرب ضمن الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية (2021) بالكاميرون.

وكتب مجدي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»:" منتخب مصر جابلي عمى ألوان والله إيه ده يا جماعة دي كرة القدم اللي بنتفرج عليها دي؟؟!!! ".

وأضاف:" لو بنلعب مع بعض في الشارع هنكون أحسن من كدة".

وتشير نتيجة المباراة حتى الدقيقة 80 بالتعادل الإيجابي (1-1)، أحرز محمود حسن كهربا هدف مصر في الدقيقة 42، بينما سجل أولونجا هدف كينيا في الدقيقة 66.