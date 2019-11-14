بومبيو: الولايات المتحدة تدعم جنين أنيز رئيسة مؤقتة لبوليفيا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو صباح اليوم الخميس أن بلاده تدعم "جنين أنيز" رئيسة مؤقتة لبوليفيا.

ونقلت وكالة بلومبرج الامريكية للأنباء عن بومبيو قوله :"نتطلع إلى العمل مع منظمة الدول الأمريكية والمؤسسات الدستورية المدنية في بوليفيا والشعب البوليفي في الوقت الذي يستعدون فيه لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في أقرب وقت ممكن".

وتابع: "ندعو جميع الأطراف إلى حماية الديمقراطية خلال الأسابيع المقبلة والامتناع عن أعمال العنف ضد المواطنين وممتلكاتهم".

وقتل شخصان في اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن من جهة وبين مؤيدي الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس وأنصار السيناتور المعارضة أنيز التي أعلنت نفسها رئيسة للبلاد من جهة أخرى.

وتم إطلاق النار على شابين في منطقة سانتا كروز في شرق البلاد، بحسب بيان صادر عن معهد الطب الشرعي التابع للمحامي العام في لاباز، يوم الأربعاء.

ويرتفع بذلك إجمالي عدد القتلى إلى 10 أشخاص خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

واستقال موراليس يوم الأحد بعد أسابيع من الاحتجاجات العنيفة ضد الاحتيال المزعوم في انتخابات 20 أكتوبر، ثم توجه إلى المكسيك التي عرضت عليه اللجوء.

وقال موراليس الأربعاء إنه يرغب في العودة "في أقرب وقت ممكن" إلى بوليفيا.