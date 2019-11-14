مسؤولون: إصابة 5 على الأقل بعد إطلاق نار عند مدرسة ثانوية في كاليفورنيا

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قال مسؤولون أمريكيون إن ما لا يقل عن خمسة أشخاص أصيبوا بعد أن فتح مسلح النار عند مدرسة ثانوية بمدينة سانتا كلاريتا في ولاية كاليفورنيا، شمالي لوس أنجلوس.

وقال قائد شرطة سانتا كلاريتا على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" إن مشتبها به يعتقد أنه آسيوي يرتدي ملابس سوداء لا يزال طليقا.

فيما قال فرع سانتا كلاريتا بمكتب قائد شرطة لوس أنجلوس على "تويتر": "لا يزال الوضع نشطا. التقارير تتحدث عن خمسة يتلقون العلاج. أيها السكان أفراد الشرطة موجودون في كل شبر من مسرح الحادث لحماية أبنائكم"، وفقا لوكالة "رويترز".

وأغلقت مدرسة سوجوس الثانوية وكل المدارس في ضاحية وليام إس. هارت في الوقت الذي هرعت فيه السلطات إلى المنطقة.

وأظهر مقطع فيديو بثته شبكة (إن.بي.سي) صفا من الطلاب وهم يتحركون بعيدا عن المدرسة وصفا آخر من سيارات الشرطة والإطفاء المتوقفة بالخارج.