إصابات كورونا اليومية في كوريا الجنوبية تتجاوز الـ200 للمرة الأولى منذ سبتمبر

تجاوز عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية حاجز الـ200 مجددا، وذلك للمرة الأولى منذ أوائل سبتمبر الماضي.

وقالت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم السبت، إن البلاد سجلت 205 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية منها 166 حالة عدوى محلية، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 28 ألفا و338 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس إلى 492 حالة بزيادة 4 حالات جديدة، بحسب ما نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية.

وهذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها الإصابات اليومية حاجز الـ200 منذ يوم 2 سبتمبر والذي سجلت فيه 267 إصابة.

ويرجع السبب الرئيسي وراء الزيادة اليومية في عدد حالات الإصابة إلى حالات عدوى جماعية متفرقة في أماكن العمل والمدارس والمقاهي ومختلف التجمعات الشخصية، بالإضافة إلى المؤسسات الطبية ودور رعاية المسنين.

ومن بين حالات الإصابة الرئيسية، بلغ عدد حالات الإصابة المرتبطة بمؤسسة طبية في مدينة غونبو ودار رعاية مسنين في آن يانغ بإقليم كيونغ كي 154 حالة، ووصل عدد حالات الإصابة المرتبطة بدار رعاية المسنين "إيس هيمانغ كير سنتر" في منطقة دونغ ديمون في سول إلى 53 حالة.

وتفكر السلطات الصحية في رفع قواعد التباعد الاجتماعي إلى مستوى أعلى في ظل ارتفاع حالات الإصابة اليومية بكورونا في البلاد.