الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم: بارد على القاهرة والوجه البحري

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ان يكون اليوم السبت حالة الطقس نهارا معتدل على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة - طقس لطيف على السواحل الشمالية الغربية معتدل على السواحل الشمالية الشرقية والرياح نشطة على السواحل الغربية معتدلة على السواحل الشرقية.

وتكون حالة الطقس ليلا - بارد على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد مائل للبرودة على السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء

أما بالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيف إلى معتدل وإرتفاع الموج فيه من متر ونصف الى مترين الرياح السطحية شمالية شرقية الى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدل الى مضطرب وإرتفاع الموج فيه من مترين الى مترين ونصف والرياح

السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر..

العظمى الصغرى

القاهرة 25 16

الاسكندرية 23 16

وادى النطرون 23 16

طنطا 24 16

شبين الكوم 24 16

دمنهور 23 17

بلطيم 24 17

مطروح 21 16

السلوم 20 15

سيوة 23 14

بورسعيد 24 18

دمياط 23 18

الزقازيق 24 16

المنصورة 23 16

الاسماعيلية 26 13

السويس 26 17

العريش 26 15

رفح 25 14

راس سدر 26 17

نخل 25 11

نويبع 27 21

طابا 24 18

كاترين 22 09

الطور 26 18

شرم الشيخ 29 21

الغردقة 29 20

مرسى علم 28 19

الفيوم 26 14

بنى سويف 26 14

المنيا 26 13

اسيوط 28 15

سوهاج 28 15

قنا 29 15

الاقصر 30 15

اسوان 30 15

ادفو 29 15

ابوسمبل 28 18

الوادى الجديد 29 13

شلاتين 31 23

ابورماد 30 22

حلايب 28 24

راس حدربه 29 23