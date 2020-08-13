 قاض في ميشيجان يرفض وقف التصديق على فوز بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية - بوابة الشروق
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قاض في ميشيجان يرفض وقف التصديق على فوز بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية

رويترز
نشر في: السبت 14 نوفمبر 2020 - 6:38 ص | آخر تحديث: السبت 14 نوفمبر 2020 - 6:38 ص

رفض القاضي في ولاية ميشيغان الأمريكية، تيموثي كيني، طلبا بوقف التصديق على فوز الديمقراطي جو بايدن بأصوات مدينة ديترويت، كما اعترض على طلب إجراء مراجعة للانتخابات.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن القاضي قوله إن وقف التصديق على فوز بايدن "سيكون ممارسة غير مسبوقة للنشاط القضائي لهذه المحكمة".

وكان كيني رفض في وقت سابق من هذا الشهر طلبا مماثلا لوقف المصادقة على نتائج انتخابات ديترويت.

يذكر أن مركز إديسون للأبحاث أفاد يوم الجمعة بأن بايدن فاز بـ306 من أصوات المجمع الانتخابي بعد أن حسم السباق الرئاسي لصالحه في ولاية جورجيا.

ويرفض الرئيس الجمهوري الحالي دونالد ترامب نتيجة الانتخابات حتى الآن، وقدم طعونا قضائية عليها.

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