«مصر» و«التعمير» يوقعان بروتوكول تعاون بهدف إقامة وتسويق مشروعات سكنية وتجارية وإدارية كبرى

قام بنك مصر بتوقيع بروتوكول تعاون مع بنك التعمير والاسكان بهدف وضع آليات للتعاون المشترك بين بنك مصر وبنك التعمير والإسكان لإقامة وتسويق مشروعات سكنية، تجارية وإدارية كبرى، يأتى توقيع التعاون ضمن اطار المساهمة فى تنفيذ السياسة العامة التى تنتهجها الدولة والتى تهدف إلى التوسع فى اقامة المشروعات الكبرى وخاصة تلك التى تؤدى إلى توفير فرص العمل والسكن.

وقع الاتفاق كل من محمد الاتربى ــ رئيس مجلس إدارة بنك مصر وحسن غانم ــ رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والاسكان بمقر بنك مصر بحضور لفيف متميز من قيادات البنكين.

يمتلك بنك مصر العديد من قطع الأراضى المتميزة التى تصلح لإقامة المشروعات (سكنية / تجارية / ادارية / ترفيهية) ولدى بنك التعمير والاسكان خبرة واسعة فى مجال انشاء وإقامة وتسويق المشروعات السكنية والتجارية والإدارية والترفيهية المتميزة على مستوى الجمهورية ولديه كوادر متخصصة مؤهلة للقيام بتنفيذ مثل تلك المشروعات وهو ما يحقق نتائج مثمرة للاتفاق المبرم قبل ايام.

ويتيح البروتوكول لبنك مصر وبنك التعمير والإسكان منح تمويل لمشترى الوحدات فى إطار القوانين واللوائح المنظمة للسوق العقارى والمعمول بها داخل مصر، بما يتفق مع السياسة الائتمانية للبنكين، حيث يتم منح التمويل العقارى بما يخدم جميع شرائح المواطنين لتحقيق النفع العام على جميع أطراف منظومة التمويل العقارى، انطلاقا من دور البنوك المصرية الحيوى فى دفع عجلة الاقتصاد.

ويسعى البنكان لتعزيز تميز خدماتهما والحفاظ على نجاحهما طويل المدى والمشاركة بفاعلية فى الخدمات التى تلبى احتياجات عملائهما، وذلك من خلال الدخول فى الشراكات والمبادرات والبروتوكولات التى من شأنها تلبية تلك المتطلبات؛ حيث إن قيم واستراتيجيات عمل البنكين تعكس التزامهما بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر فى إطار دورهما الرائد فى المشاركة الفعالة فى التنمية الاقتصادية للبلاد، من خلال دعم الاقتصاد القومى المحلى لدفع عجلة التنمية ودعم الاقتصاد المصرى فى شتى المجالات حيث يعمل البنكان مصر على تحفيز للتنمية الوطنية والاستراتيجية.