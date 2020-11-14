ماراثون رياضي لاختراق الضاحية لطلاب الأزهر بمطروح

نظمت منطقة مطروح الأزهرية اليوم السبت، ماراثون رياضي لاختراق الضاحية لطلاب المرحلة الثانوية بالمعاهد الأزهرية بمطروح، بكورنيش مرسى مطروح.

جاء ذلك بحضور العميد حاتم السبع السكرتير العام المساعد، نائبا عن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والشيخ عبد العظيم سالم رئيس منطقة مطروح الأزهرية، وخالد عبد الحميد مدير الشباب والرياضة بالمحافظة.

بدأ السباق من كوبري روميل إلى منطقة البوسيت، لمسافة 5 كم بمشاركة عدد كبير من طلاب المرحلة الثانوية الأزهرية بمطروح، وسط تأمين من رجال الشرطة والإسعاف، وفي نهاية السباق تم توزيع جوائز على ال10 طلاب الأوائل في السباق.