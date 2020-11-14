منتخب توجو يكشف هوية لاعبه المصاب بكورونا قبل مواجهة مصر

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كشف الاتحاد التوجولي لكرة القدم، هوية اللاعب المصاب بفيروس كورونا، والذي أعلنت نتيجة مسحته أمس، الجمعة، قبل مواجهة المنتخب الوطني مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

وأعلن الاتحاد التوجولي إصابة اللاعب سيرجي سيكو، لاعب فريق هلال الشابة التونسي بفيروس كورونا، واستبعاده من مواجهة مصر على ستاد القاهرة، مساء اليوم السبت، في الجولة الثالثة للمجموعة السابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقال حساب الاتحاد التوجولي عبر تويتر إن سيكو تأكدت إصابته بفيروس كورونا بعد الخضوع لاختبار جديد وسيغيب عن لقاء مصر.

ونشر حساب الاتحاد التوجولي رسالة من سيرجي يدعم زملاءه قبل مواجهة مصر ويطالبهم بتحقيق الفوز.

وكان الاتحاد المصري قد أعلن إعادة الاختبار الطبي لفحص فيروس كورونا لثلاث حالات في صفوف منتخبي مصر وتوجو للتأكد من إصابتهم بالوباء.

وأعلن الاتحاد المصري تأكد إصابة محمد صلاح، بينما أعلن الاتحاد التوجولي حالة واحدة أيضًا بإصابة سيرجي سيكو ولم يتم تحديد الحالة الثالثة بعد.