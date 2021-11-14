 لمروره بأزمة نفسية.. شاب ينهي حياته بتناول مادة سامة في الفيوم - بوابة الشروق
الأحد 14 نوفمبر 2021 3:34 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار نادي الزمالك بشأن شكوى جمهور الأهلي ومعلق مباراة القمة؟
النتـائـج تصويت

لمروره بأزمة نفسية.. شاب ينهي حياته بتناول مادة سامة في الفيوم

مصطفى البنا
نشر في: الأحد 14 نوفمبر 2021 - 2:18 ص | آخر تحديث: الأحد 14 نوفمبر 2021 - 2:18 ص

أنهى شاب في الفيوم حياته تناول أقراص سوس القمح لمرورة بأزمة نفسية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارا من مٱمور مركز شرطة سنورس يفيد ورود بلاغ من الأهالي بانتحار شاب إثر تناوله مادة سامة.

انتقل فريق من مباحث مركز شرطة سنورس برئاسة المقدم محمد هاشم رئيس المباحث وتبين من المعاينة الأولية أن الشاب يدعى "م أ 15 سنة" تناول أقراص سوس القمح، ليتخلص من حياته بسبب مروة بأزمة نفسية وتبين من التحريات عدم وجود شبهة جنائية.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك