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أنهى شاب في الفيوم حياته تناول أقراص سوس القمح لمرورة بأزمة نفسية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارا من مٱمور مركز شرطة سنورس يفيد ورود بلاغ من الأهالي بانتحار شاب إثر تناوله مادة سامة.

انتقل فريق من مباحث مركز شرطة سنورس برئاسة المقدم محمد هاشم رئيس المباحث وتبين من المعاينة الأولية أن الشاب يدعى "م أ 15 سنة" تناول أقراص سوس القمح، ليتخلص من حياته بسبب مروة بأزمة نفسية وتبين من التحريات عدم وجود شبهة جنائية.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة.