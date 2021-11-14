مقتل 68 وإصابة 25 جراء اشتباكات بأحد سجون الإكوادور

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قالت السلطات في الإكوادور يوم السبت أن اشتباكا بين عصابات في أحد سجون البلاد أسفر عن مقتل 68 شخصا على الأقل وإصابة 25 آخرين .

وقال مكتب المدعي العام إنه فتح تحقيقا في الاشتباكات العنيفة التي بدأت ليل الجمعة واستمرت حتى صباح السبت في سجن بمدينة جواياكيل الساحلية على ساحل المحيط الهادئ.

وقالت الشرطة الوطنية صباح السبت إن هناك عملية جارية في مركز اعتقال جواياس إن 1 لاستعادة النظام والسيطرة على السجن.

وقال مكتب المدعي العام إن عدد القتلى اعتمد على بيانات أولية.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الشرطة قولها إن الاشتباكات اندلعت حوالي الساعة 6:30 مساء (2330 بتوقيت جرينتش) يوم الجمعة. وتم ضبط بندقية ومسدسين و 10 أصابع ديناميت خلال عملية للشرطة.

وقالت حكومة إقليم جواياس، التي يقع بها مركز جواياكيل، مساء السبت إنها رصدت حدوث اشتباكات جديدة داخل السجن.

وشهدت البلاد اشتباكات عنيفة متكررة خلال الأشهر الأخيرة، من بينها تلك التي تحدث داخل السجون، وفي نهاية أيلول/سبتمبر الماضي، لقي أكثر من 100 شخص حتفهم في معارك دامية بين العصابات في سجن جواياكيل.

وفي تموز/يوليوـ أدت أعمال شغب في سجون كوتوباكسي وجواياكيل إلى مقتل 21 شخصًا.

وفي شباط/فبراير الماضي قتل 79 شخصا في اشتباكات عنيفة بين عصابات متناحرة في عدة سجون.