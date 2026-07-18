تقارير: ألفاريز يدرس مقاطعة تدريبات أتلتيكو مدريد

كشفت تقارير صحفية أن العلاقة بين الأرجنتيني جوليان ألفاريز ونادي أتلتيكو مدريد تشهد توترًا متزايدًا خلال الفترة الحالية، في ظل حالة من الاستياء داخل محيط اللاعب بسبب طريقة تعامل النادي مع ملف مستقبله، وذلك قبل أيام قليلة من نهائي كأس العالم 2026.

وبحسب الصحفي الأرجنتيني الموثوق ليو باراديزو، فإن المقربين من ألفاريز يشعرون بالغضب الشديد بعدما خرج مسؤولون في أتلتيكو مدريد بتصريحات علنية بشأن مستقبل اللاعب، قبل 48 ساعة فقط من مواجهة الأرجنتين وإسبانيا في نهائي كأس العالم.

وأكد باراديزو أن المقربين من المهاجم الأرجنتيني يعتقدون أن توقيت هذه التصريحات لم يكن عفويًا، بل جاء بنية التأثير على اللاعب في أهم مرحلة من البطولة، وهو ما تسبب في تدهور العلاقة بين الطرفين بشكل أكبر مقارنة بالفترة الماضية.

وأشار الصحفي الأرجنتيني إلى أن الأزمة وصلت إلى مرحلة قد تدفع ألفاريز لاتخاذ موقف تصعيدي، إذ باتت هناك احتمالية لعدم انضمامه إلى تدريبات أتلتيكو مدريد مع انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد، إذا استمرت الأوضاع على حالها ولم يتم احتواء الخلاف.

وأضاف باراديزو أن اللاعب يشعر بعدم التقدير من جانب إدارة النادي، معتبرًا أن ما حدث يمثل نوعًا من عدم الاحترام، وهو ما عزز رغبته في الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتأتي هذه التطورات في وقت يرتبط فيه اسم ألفاريز بالانتقال إلى أكثر من نادٍ أوروبي كبير، وسط اهتمام متزايد بالحصول على خدماته، بينما يترقب الجميع موقف أتلتيكو مدريد من مستقبل اللاعب بعد نهاية مشواره مع منتخب الأرجنتين في كأس العالم.

ويبقى مستقبل جوليان ألفاريز أحد أبرز الملفات المنتظرة في سوق الانتقالات، خاصة إذا استمرت الأزمة الحالية، في ظل تمسك اللاعب، بحسب التقارير، بمغادرة أتلتيكو مدريد والبحث عن تجربة جديدة خلال الموسم المقبل.