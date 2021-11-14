 البحرية الليبية تعلن إنقاذ 61 مهاجرا غرب طرابلس - بوابة الشروق
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البحرية الليبية تعلن إنقاذ 61 مهاجرا غرب طرابلس

د ب أ
نشر في: الأحد 14 نوفمبر 2021 - 7:46 ص | آخر تحديث: الأحد 14 نوفمبر 2021 - 7:46 ص

تمكن زورق الدورية التابع لحرس السواحل الليبي، اليوم السبت، من إنقاذ 61 مهاجرا من عدة جنسيات أفريقية وعربية كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي.

وتلقى الزورق "صبراتة" نداء استغاثة تحرك على أثره إلى غرب طرابلس، حيث موقع الحادث، حسبما أفاد مكتب المراسم والإعلام برئاسة أركان القوات البحرية الليبية عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وفور إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية، ونقلهم جميعًا إلي جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، الذي يتابع إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم.

وفي حزيران/يونيو الماضي، قال وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية خالد مازن، إن عدد المهاجرين الذين تم إنقاذهم في عرض البحر المتوسط خلال العام الجاري بلغ 9216 مهاجرا غير شرعي.


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