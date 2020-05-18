وزير التعليم عن فيديو شكوى الأطفال من مناهج 4 ابتدائي: تمثيليات لا معنى لها

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي لطلاب يشكون صعوبة مناهج الصف الرابع الابتدائي، قائلًا: «فيديوهات ركيكة وتمثيليات لا معنى لها على الإطلاق».

وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أنه لا توجد دولة في العالم يحدث بها ما تشهده مصر، نافيًا وجود دولة تأخذ رأي الطالب في المنهج.

وأشار إلى أن قياس المناهج يتطلب إجراء دراسة علمية لقياس درجة الفهم وأمور أكاديمية لا تُناقش مع أولياء الأمور، مضيفًا أن «التعليم له معايير علمية عالمية تضعها الوزارة بالتعاون مع مؤسسات عالمية دولية».

ولفت وزير التعليم إلى أن تلك المؤسسات تقدم المناهج بنفس المعايير في أمريكا وسنغافورة وإنجلترا لنفس المرحلة العمرية، واصفًا تصريحات البعض بأن مناهج 4 ابتدائي غير مناسبة للمرحلة العمرية بأنه «كلام عيب أن يُقال».

وذكر أن الوزارة وفرت مصادر بديلة أمام الطلاب وأولياء الأمور إذا كان المدرس غير مؤهل للشرح داخل المدرسة، متابعًا: «هناك بدائل لتحقيق هدف تعلم الطالب في النهاية، إحنا شاطرين في التعليق والنقد لكن يجب أن ننظر للمنفذ وهو غير مسبوق».