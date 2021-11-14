سحب عينات من مزارع الدواجن وفحصها قبل البيع في مركز الخارجة

أكد الدكتور ناجي عوض مدير عام الطب البيطري بالوادي الجديد، أنه تم سحب عينات من مزارع الدواجن بمنطقة الخارجة ٢ بمركز الخارجة؛ وذلك لفحصها ضد الأمراض الوبائية قبل بيعها بالأسواق، حفاظا على صحة المواطنين وحفاظا على الثروة الداجنة في المحافظة.



وقال عوض، إن سحب العينات في إطار دور الطب البيطري للحفاظ على الثروة الداجنة من اية امراض وبائية من خلال سحب العينات من جانب اطباء الوقاية، بجانب الإلتزام بالإرشادات البيطرية منذ شراء وتربية الكتكوت وصولا لمرحلة ما قبل البيع.



وأشار عوض، إلى استمرار الحملات البيطرية للتعريف بخطورة الأمراض الوبائية التي تنتقل من الحيوان للإنسان، بجانب تشديد الرقابة على اللحوم والدواجن والمنتجات ذات الأصل الحيواني، بجانب التشديد نحو الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.