ردد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، النشيد الوطني لبلاده، اليوم الاثنين، بينما رُفع علم كييف في مدينة خيرسون الجنوبية التي انسحبت منها روسيا مؤخراً.

وأظهرت صور نشرها مدير مكتب الرئاسة آندريه يرماك الرئيس الأوكراني، وهو يردد النشيد الوطني ويضع يده فوق صدره، بينما رُفع علم أوكرانيا الأزرق والأصفر قرب مبنى الإدارة الرئيسي في وسط خيرسون.

في المقابل، قالت الرئاسة الروسية "الكرملين"، إن خيرسون لا تزال جزءاً من روسيا.

وصرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، متحدثا عن زيارة زيلينسكي للمنطقة التي كانت روسيا قد أعلنت ضمها لأراضيها مؤخراً: "نترك الأمر من دون تعليق.. تعلمون أن تلك المنطقة جزء من روسيا الاتحادية"، وفق قناة العربية.

وجاءت زيارة زيلينسكي لخيرسون على أثر انسحاب القوات الروسية من المدينة قبل أيام، بعد ثمانية أشهر من السيطرة عليها، تاركةً الطريق مفتوحة أمام الجنود الأوكرانيين لدخول المدينة الجمعة.

وكان زيلينسكي أعلن مساء الأحد، أن القوات الروسية ارتكبت في الجزء الذي سيطرت عليه من خيرسون ما سماها "الفظائع نفسها" التي ارتكبتها في مناطق أوكرانية أخرى.

وكانت خيرسون أول مدينة كبرى تسقط بيد الروس، بعد بدء الحرب التي تسميها موسكو بأنها عملية خاصة، بينها تصفها كييف بأنها حرب شاملة على كل الأراضي الأوكرانية.

وتفتح استعادة المدينة الكاملة بوابة لأوكرانيا إلى منطقة خيرسون بأكملها، مع إمكانية الوصول إلى كلّ من البحر الأسود في الغرب وبحر آزوف في الشرق.

وكانت هذه المنطقة واحدة من أربع مناطق أعلن الكرملين ضمّها في سبتمبر الماضي.

وسبق أن تعهّد الرئيس الروسي باستخدام جميع الوسائل المتاحة للدفاع عن هذه المناطق في مواجهة القوات الأوكرانية.