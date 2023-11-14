أحمد داود يكشف عالم مسلسل «زينهم» في الإعلان الرسمي

نشر أحمد داود الإعلان الرسمي لمسلسله الجديد «زينهم» عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وكشف الإعلان عن دكتور زينهم الطبيب الشرعي الذي يحل القضايا بمعاونه فريقه.

مسلسل «زينهم» من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج يحيى إسماعيل، وبطولة أحمد داود، وكريم قاسم، ويارا جبران، وسلمى أبو ضيف.

وبدأ أحمد داود، منذ أيام تصوير المشاهد الخارجية من الجزء الثالث لفيلم «أولاد رزق»، ويستعد لتقديم فيلم سينمائي جديد بعنوان «سارة وعلي» والفيلم بطولة ثنائية بين أحمد داود ومنه شلبي، من تأليف وإخراج هبه يسري.

يشار إلى أن أحمد داود عرض له مؤخرا فيلم «يوم 13»، والذي نافس في موسم عيد الفطر الماضى بمشاركة دينا الشربيني، وشريف منير، وأحمد زاهر، وجومانا مراد، ومحمود عبد المغني، وأروى جودة، ونسرين أمين، ومحمد ثروت، وفيدرا، ومحمد كيلاني، ومجدي كامل، ونهال عنبر، ونهى عابدين، وجيهان خليل، وإيناس كامل، وهو من تأليف وإخراج وائل عبد الله.