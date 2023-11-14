نائب محافظ البحيرة: إنشاء 7902 وحدة سكنية بتكلفة إجمالية مليار جنيه

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أن ما تحقق من إنجازات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما شهدته الدولة من تطوير شامل لبنيتها التحتية ونهضتها الاقتصادية في جميع ربوع الوطن يعد إعجازاً حقيقياً وتحدياً غير مسبوق.

وأشارت نائب المحافظ، إلى أن المحافظة تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير في كل القطاعات التي تهم المواطن البحراوي، وبمشروعات تتجاوز الآفاق نحو مستقبل واعد ومشرق بسواعد قوية وإرادة لا تلين في ظل القيادة الحكيمة لرئيس الجمهورية.

وشهدت المحافظة منذ عام 2014 وحتى الآن تنفيذ 9306 مشروعات في كل المجالات والقطاعات بإجمالي تكاليف استثمارية تبلغ 141 مليارًا و300 مليون جنيه، تم الانتهاء من 6768 مشروعًا بتكلفة إجمالية 78 مليارًا، و600 مليون جنيه، وجاري العمل بـ2538 مشروعًا بتكلفة إجمالية بلغت 62 مليارًا و700 مليون جنيه.

وأضافت بلبع، أن قطاع الإسكان شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، حيث تم إنشاء 7902 وحدة سكنية جديدة بنطاق المحافظة موزعة على 4 مراحل بتكلفة إجمالية مليار جنيه، وبلغ إجمالي ما تم تسليمه من تلك الوحدات 7098 وحدة سكنية لمستحقيها، وجارٍ تسليم 804 وحدات سكنية أخرى.